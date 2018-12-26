Эрдоган считает, что справедливости от СБ ООН ждать не стоит

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 17:11

Стамбул. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду подверг критике как ООН в целом, так и нуждающийся, по его словам, в реформах СБ ООН, сообщают местные СМИ.

"Не ожидайте ничего, подобного понятию "справедливости", от СБ ООН и ООН в целом. Не ищите справедливость: там вы ее не найдете", - сказал турецкий лидер, выступая в Анкаре.

По его словам, необходимо провести реформу Совбеза ООН, поскольку среди постоянных членов нет представителей мусульманских стран.

"В результате исламский мир с населением 1,7 миллиарда человек не представлен в числе постоянных членов Совбеза ООН. Я вновь заявляю, что пять постоянных членов СБ ООН не должны вершить судьбы мира", - сказал Р.Т.Эрдоган.

"Мир больше, чем эти пять (постоянных членов СБ ООН - ИФ")", - подчеркнул президент Турции.

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