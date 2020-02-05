Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 10:07

Стамбул. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Командование сирийских правительственных сил должно до конца февраля отвести бойцов от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он пригрозил, что если этого не произойдет, то Анкара самостоятельно решит проблему.

"Если до конца февраля силы режима Асада не отступят от наблюдательных пункты ВС Турции в Идлибе, то Турция будет вынуждена сделать это собственными силами", - приводят в среду слова Эрдогана турецкие СМИ.

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