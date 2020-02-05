Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 10:25

Стамбул. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Командование сирийских правительственных сил должно до конца февраля отвести бойцов от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он пригрозил, что если этого не произойдет, то Анкара самостоятельно решит проблему.

"Если до конца февраля силы режима Асада не отступят от наблюдательных пункты ВС Турции в Идлибе, то Турция будет вынуждена сделать это собственными силами", - приводят в среду слова Эрдогана турецкие СМИ.

Эрдоган, говоря о сирийской армии, подчеркнул, что без поддержки РФ Дамаск беззащитен в воздухе, а без Ирана - и на суше.

В Идлибе в настоящее время проходит военная операция сирийских правительственных сил против экстремистов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции. В результате турецкие наблюдательные пункты в Идлибе оказываются в окружении сирийской армии.

Ранее на этой неделе под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил попали турецкие военные. Затем турецкая сторона сообщила, что ее авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии. Президент Эрдоган тогда заявил, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило семь человек, также погиб один гражданский контрактный работник.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство арабской страны, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ.

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