Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 11:48

Стамбул. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - США не придерживаются единого подхода в отношении поставок вооружений РФ странам НАТО, и по каким-то причинам отказывают в праве купить российские ПВО именно Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Fox News, отрывки из которого в четверг приводит турецкая пресса.

Так, отметил Эрдоган, российские зенитные ракетные системы (ЗРС) есть на вооружении таких членов НАТО как Греция, Болгария и Словакия.

"То есть подобное оружие у этих стран воспринимается нормально, а как дело доходит до Турции, ситуация меняется. Интересно, почему?", - сказал он.

Он отметил, что Анкара в целях обороны нуждалась в поставках российских ЗРС С-400, и что эта сделка не должна ухудшать отношения между Турцией и США.

Кроме того, президент затронул вопрос об участии Анкары в программе американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Эрдоган напомнил, что ранее 4 - 5 единиц F-35 были готовы для передачи Анкаре, однако возникли осложнения.

"В последний момент в Вашингтоне объявили, что передача самолетов не состоится. Подобный подход не подобает США как стратегическому партнеру Турции", - отметил Эрдоган.

Он добавил, что Турция является не покупателем F-35, а одной из девяти стран, участвующих в этой программе, причем Анкара уже успела перечислить на эту программу $1,4 млрд.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

1аю ар

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