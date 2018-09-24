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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 5:52 24.09.2018 - 05:52

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти США продолжают поддерживать курдских оппозиционеров в Сирии, в частности партию "Демократический союз" (ПДС) и "Сирийские демократические силы" (СДС), что нарушает равновесие в регионе.

"К сожалению, мы видим, что необычайная поддержка, которая в последнее время оказывалась, особенно со стороны США, силам ПДС и СДС, продолжается. Подобные шаги, наносящие ущерб равновесию в регионе и миру между его народами, должны быть прекращены", - написал Р.Эрдоган в своей статье, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсант".

При этом он также отметил, что Турция придает "большое значение освобождению от террористов районов, находящихся под контролем ПДС и СДС".

"Мы надеемся и на поддержку России в борьбе Турции c такими террористическими организациями, как РПК (Рабочая партия Курдистана - "Ъ"), ПДС и СДС. Я считаю, что наши страны, являющиеся соседями, должны иметь общий взгляд на обстоятельства, угрожающие безопасности друг друга", - подчеркнул президент Турции.

че тг

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