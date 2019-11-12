Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 9:29

Стамбул. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Т айип Эрдоган заявил, что намерен объяснить лидерам США и РФ Дональду Трампу и Владимиру Путину, что их страны не смогли решить проблему терроризма в Сирии, сообщило во вторник агентство "Анадолу".

"Ни Россия, ни США не смогли очистить регион от террористов. Свою позицию мы доведем до сведения Трампа, а по возвращении - до Путина в телефонном разговоре", - приводит агентство слова Эрдогана.

Анкара называет террористами, в частности, бойцов курдских военизированных формирований, действующих на севере Сирии. Стамбул ранее этой осенью достиг договоренностей как с США, так и с РФ для того, чтобы добиться отвода курдских ополченцев от граничащих с Турцией районов Сирии.

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