Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 11:05

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Анкара. 22 октября. ИНТРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о выводе курдских формирований Отрядов народной самообороны (ОНС) и Рабочей партии Курдистана (РПК) с территорий, подконтрольных сирийским правительственным силам.

"В ходе визита в Россию будут обсуждены шаги по выводу террористов РПК и ОНС с территорий, подконтрольных режиму Асада", - цитируют во вторник турецкие СМИ слова Эрдогана перед отлетом в Сочи на переговоры с президентом РФ.

Турция считает РПК и ОНС террористическими организациями и начала против них 9 октября военную операцию на северо-востоке Сирии с целью создания там зоны безопасности.

"В будущем в Сирии нет места для террористов РПК и ОНС. Надеемся, что благодаря сотрудничеству с Россией удастся ликвидировать угрозу терроризма и сепаратизма в регионе", - сказал Эрдоган.

"Турция и Россия едины в необходимости борьбы со всеми формами терроризма", - подчеркнул президент Турции.

Он сообщил, что "в сирийских районах к востоку от реки Евфрат от террористов очищена территория площадью 2200 км, установлен контроль над 160 населенными пунктами".

"С 9 октября в рамках операции "Источник мира" нейтрализовано 775 террористов. В ходе операции погибло семь турецких военных, 79 бойцов оппозиционной Сирийской национальной армии и 20 мирных жителей Турции", - сказал Эрдоган.

"Турция ожидает от всех стран, верящих в справедливость, поддержки в вопросе возвращения миллионов сирийских беженцев в зону безопасности в Сирии", - отметил президент.

Он опроверг сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Анкаре продлить срок приостановки операции "Источник мира".

Во вторник истекает пятидневный срок приостановки Турцией по договоренности с США военной операции на одном из участков близ сирийско-турецкой границы.

1ак де

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