Анкара. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о выводе курдских формирований Отрядов народной самообороны (ОНС) и Рабочей партии Курдистана (РПК) с территорий, подконтрольных сирийским правительственным силам.
"В ходе визита в Россию будут обсуждены шаги по выводу террористов РПК и ОНС с территорий, подконтрольных режиму Асада", - цитируют во вторник турецкие СМИ слова Эрдогана перед отлетом в Сочи на переговоры с президентом РФ.
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