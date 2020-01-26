Этот контент был опубликован 26 января 2020 г. 9:09

*** Анкара продолжает диалог с Москвой по этой проблеме

Стамбул. 26 января. ИНТЕРФАКС - Сирийские власти нарушают мирные договоренности в отношении провинции Идлиб и осуществляют военные операции, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"К сожалению, (президент Сирии - ИФ) Башар Асад продолжает игнорировать договоренности по Идлибу. Не прекращаются бомбежки населенных пунктов. Безусловно, игнорировать происходящее невозможно", - цитирует президента агентство "Анадолу".

Эрдоган отметил, что Турция продолжает вести диалог с Россией по этой проблеме.

"Тема обсуждалась мной с президентом России Владимиром Путиным, а также на уровне ведомств двух стран", - сказал президент Турции.

Также Эрдоган упомянул ситуацию в Ливии и заявил, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар не намерен придерживаться мирных инициатив, выработанных как в ходе встреч в Москве, так и во время берлинской конференции.

Ранее МИД Турции уже обвинял Дамаск в нарушении режима прекращения огня в Идлибе, вступившего в силу 12 января.

1аю аг

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