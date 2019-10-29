Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 19:34

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Стамбул. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Россия информировала Турцию о том, что все курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) выведены из создаваемой на северо-востоке Сирии зоны безопасности, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Российские власти проинформировали нас (Турцию - ИФ), что все террористы YPG покинули зону безопасности", - цитирует издание "Сабах" слова президента, сказанные в Анкаре.

Также президент указал на необходимость продолжать диалог по Сирии.

"Соглашения относительно 120 часов и 150 часов с США и Россией закончились. Нам предстоит провести переговоры, которые состоятся завтра", - приводит агентство "Анадолу" слова президента.

Кроме этого, Эрдоган заявил, что за исключением Турции, остальные стороны, интересующиеся Сирией, на самом деле добиваются контроля над нефтяными месторождениями этой страны.

"Анадолу" сообщило ранее, что делегация военных РФ, прибывшая в Турцию в соответствии с сочинскими договоренностями, во вторник завершила второй день работы в Турции.

Ранее во вторник истек 150-часовой срок, отведенный курдским военизированным формированиям для отвода их отрядов и вооружения из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

Такие условия для курдов были озвучены 22 октября в Сочи по итогам многочасовых переговоров президента РФ и Турции Владимира Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.

"Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция", - сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

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