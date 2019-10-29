Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 18:40

Стамбул. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Россия информировала Турцию о том, что все курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) выведены из создаваемой на северо-востоке Сирии зоны безопасности, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Российские власти проинформировали нас (Турцию - ИФ), что все террористы YPG покинули зону безопасности", - цитирует издание "Сабах" слова президента, сказанные в Анкаре.

Ранее во вторник истек 150-часовой срок, отведенный курдским военизированным формированиям для отвода их отрядов и вооружения из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

Такие условия для курдов были озвучены 22 октября в Сочи по итогам многочасовых переговоров президента РФ и Турции Владимира Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.

"Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция", - сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

1аю ав

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