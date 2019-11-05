Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 12:14

Стамбул. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Террористические группы до сих пор не выведены из зоны безопасности на северо-востоке Сирии, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В зоне безопасности на северо-востоке Сирии все еще остаются террористы. Эти районы не очищены от террористов", - приводит агентство "Анадолу" слова президента, сказанные на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

"Турция ожидает от США выполнения обязательств по северо-востоку Сирии. Нас не обмануть заявлениями о выводе террористов", - отметил Эрдоган.

Также он обвинил США в совместном патрулировании с силами курдских "Отрядов народной самообороны" и Рабочей партии Курдистана в этом регионе Сирии и напомнил, что договоренности Анкары и Вашингтона не предусматривали такой вариант событий.

17 октября Турция по договоренности с США приостановила операцию в обмен на обещание Вашингтона убедить курдов отойти от границы на одном из участков на северо-востоке Сирии.

22 октября в Сочи Турция и Россия заключили меморандум, положившей конец военной операции Анкары.

В соответствии с меморандумом курды отошли на 30 км от сирийско-турецкой границы на всей ее протяженности к востоку от Евфрата. Освободившиеся районы занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную 10-километровую зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о выводе курдских вооруженных формирований из 30-километровой приграничной зоны на северо-востоке Сирии.

"Еще раз хочу подчеркнуть, меморандум, который был одобрен президентом Путиным и президентом Эрдоганом в Сочи, выполняется", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

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