Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 22:58

Вашингтон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что только диалог позволит двум странам разрешить разногласия по российским системам ПВО С-400 и американским истребителям F-35.

"Мы также обсудили наши отношения в области оборонной промышленности. В первую очередь это касается системы С-400 и программы F-35. Мы можем преодолеть препятствия только через диалог", - заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с Трампом.

Ранее Трамп на пресс-конференции выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400.

"Мы обсуждали эту проблему ранее, обсудили сейчас и продолжим обсуждать в дальнейшем. Надеюсь, в итоге вопрос будет решен", - сказал он.

Трамп пояснил, что работой по этой теме займутся глава Госдепа США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой для нас".

1йф ав

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