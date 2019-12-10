Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 14:19

Стамбул. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что не большая численность турецкого населения является истинной причиной, по которой Евросоюз не принимает Турцию в свой состав.

"Нам говорят (объясняя, почему Турцию пока не принимают в ЕС - ИФ), что население Турции очень велико. Однако истинная причина нежелания поддержать заявку Анкары кроется в другом"- приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

"Истинная причина заключается в том, что мы - мусульмане", - отметил турецкий лидер.

Анкара подписала Соглашение об ассоциации между Турцией и Европейским экономическим союзом в 1963 и, таким образом, приобрела статус ассоциированного члена. В 1987 году Турция официально направила заявление на членство в Евросоюзе, однако стала кандидатом на вступление в интеграционное объединение лишь спустя 12 лет.

Официальной датой начала переговоров по вступлению Анкары в ЕС считается 2005 год, однако членству Турции в союзе мешает то, что страна не располагает территорией в Европе, в полной мере не разделяет демократические европейские ценности, а также находится в греко-турецком конфликте.

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