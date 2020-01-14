Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 10:50

Стамбул. 14 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что Анкара уже внесла свою лепту в нормализацию обстановки в Ливии, а теперь то же предстоит сделать президенту РФ Владимиру Путину, сообщает агентство Bloomberg.

"Турция внесла вклад в Ливии, теперь очередь за Путиным", - цитирует агентство слова Эрдогана.

Также Эрдоган заявил, что к переговорному процессу по Ливии стоит подключить Тунис и Катар.

В то же время турецкий президент отметил, что в случае необходимости Турция "готова преподать урок" командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.

Ранее стало известно, что Хафтар уехал из России, так и не подписав соглашение о перемирии с главой правительства Национального согласия Ливии Файезом Сараджем.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах по Ливии в Москве, состоявшихся в понедельник, окончательных результатов не достигнуто, и что Россия и Турция продолжат прикладывать усилия в этом вопросе.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

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