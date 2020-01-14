Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 11:34

*** Турция готова "преподать урок" Хафтару в случае продолжения военных действий

(обновленная версия, меняется источник и уточняется 2-й абзац, добавлены 4-й, 6-й и 7-й абзацы)

Стамбул. 14 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что Анкара уже внесла свою лепту в нормализацию обстановки в Ливии, а теперь то же предстоит сделать президенту РФ Владимиру Путину, сообщил в пятницу турецкий телеканал TRT.

"Турция и признанное ООН ливийское правительство внесли в Москве свой вклад в прекращение огня... президент России Владимир Путин должен позаботиться обо всем остальном", - цитирует телеканал слова Эрдогана.

Также Эрдоган заявил, что к переговорному процессу по Ливии стоит подключить Тунис и Катар.

В то же время президент Турции подчеркнул, что "присутствие турецких войск в Ливии будет продолжаться до тех пор, пока свобода и стабильность не будут обеспечены ливийскому народу".

Он отметил, что в случае необходимости Турция готова "преподать урок" командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.

"Если путчист Хафтар продолжит действовать против законного ливийского правительства и наших братьев, то мы не раздумывая преподадим ему урок, который он заслуживает", - заявил Эрдоган на партийной конференции в Анкаре.

Эрдоган отметил вклад Анкары в стабилизации ситуации в Ливии, заявив, что в том случае, если бы "Турция не вмешалась, Хафтар захватил бы всю Ливию и начал гонения против ее народа".

Ранее стало известно, что Хафтар уехал из России, так и не подписав соглашение о перемирии с главой правительства Национального согласия Ливии Файезом Сараджем.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах по Ливии в Москве, состоявшихся в понедельник, окончательных результатов не достигнуто, и что Россия и Турция продолжат прикладывать усилия в этом вопросе.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

1ви аю де

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