Этот контент был опубликован 16 ноября 2019 г. 14:07

Дубай. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия активизирует неформальные переговоры с йеменскими повстанцами-хуситами с целью добиться нормализации ситуации в Йемене, сообщает в субботу иранское агентство "Тасним" со ссылкой на несколько источников.

"Тасним" напоминает, что неформальные переговоры стартовали в сентябре в Иордании после того, как хуситы предложили остановить свои атаки по целям на территории Саудовской Аравии в обмен на прекращение саудовских авиаударов по Йемену.

По данным одного из источников, переговоры по заключению мирного соглашения продвигаются быстро "сразу по нескольким каналам", однако власти Саудовской Аравии до сих пор обеспокоены ситуацией с безопасностью на границе королевства с Йеменом.

"У нас имеется канал общения с хуситами с 2016 года. Мы продолжаем сохранять эти контакты с целью поддержания мира в Йемене", - цитирует агентство слова неназванного представителя саудовских властей.

В свою очередь представитель повстанцев на условиях анонимности подтвердил факт обсуждения с Саудовской Аравией соглашения о широкомасштабном прекращении огня. В то же время он подчеркнул, что терпение повстанцев "подходит к концу".

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, а Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

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