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Стамбул. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Саудовской Аравии разрешили турецкой полиции проинспектировать колодец, который находится в саду саудовского генконсульства в Стамбуле, сообщает в среду журналист турецкого издания "Дейли сабах" Раджип Сойлу.

"Власти Саудовской Аравии разрешили турецкой полиции осмотреть колодец на территории саудовского генконсульства в рамках расследования гибели Джамаля Хашкаджи", - отмечается в сообщении в Twitter журналиста.

Сначала саудовские власти ответили отказом на подобный запрос турецких правоохранительных органов, не указав его причину.

На прошлой неделе турецкие следователи-криминалисты обыскали место жительства генконсула Саудовской Аравии Мухаммеда Утайби в Стамбуле, однако не нашли ничего необычного.

Помимо этого, в минувший понедельник турецкая полиция запросила у Эр-Рияда разрешение на осмотр автомобиля, принадлежащего генконсульству, который был оставлен на парковке близ Стамбула. Саудовские власти разрешили провести инспекцию машины лишь на следующий день: в ней были обнаружены чемоданы с одеждой. Вещи были направлены на экспертизу ДНК.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

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Интерфакс