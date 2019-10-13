Этот контент был опубликован 13 октября 2019 г. 16:00

Эр-Рияд.13 октября. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия никого не просила о посредничестве в диалоге с Ираном, но несколько стран направили такие предложения Эр-Рияду, заявил госминистр королевства по иностранным делам Адель аль-Джубейр.

"Мы не просили никого о посредничестве", - сказал аль-Джубейр журналистам в Эр-Рияде.

Тем не менее, по его словам, "предложения облегчить этот процесс поступали от целого ряда стран".

"Как я уже говорил, все зависит от иранцев. Они знают, что им следует делать - они должны изменить свое поведение и политику, если они хотят договориться с нами, как это делают нормальные страны", - подчеркнул саудовский дипломат.

Отвечая на вопрос о готовности Эр-Рияда подключиться к российской концепции безопасности в Персидском заливе, аль-Джубейр заявил, что "обсуждения на этот счет ведутся".

"Мы открыты для разговора со всеми нашими друзьями, когда это касается безопасности в Заливе", - сказал госминистр.

"Мы хотим, чтобы Залив был максимально безопасен, чтобы в нем была свобода судоходства, и мы хотим быть уверенными в том, что деятельность по контрабанде оружия и ракет будет пресекаться", - подчеркнул аль-Джубейр.

от йм 1йэ вш+1

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