Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 18:34

(добавлен комментарий генсека ОПЕК в 7 абзаце)

Хьюстон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - ОПЕК+ обсуждает предложение Саудовской Аравии продлить сделку по снижению нефтедобычи на второе полугодие 2019 года, это самый обсуждаемый вариант, сообщил журналистам источник, близкий к картелю.

По его словам, сделку предлагается продлить с теми же квотами или чуть облегчить их.

Комментируя принятие во внимание факторов санкций в отношении Ирана и ситуацию с нефтедобычей в Венесуэле, собеседник отметил: "Нам не нравится принимать решения, основанные на ожиданиях, на том, что только еще возможно".

"Мы не увидели большого прироста покупателей на фоне иранской ситуации (введения санкций - ИФ)", - заметил он.

Отвечая на вопрос о позиции России, источник заметил, что министры энергетики Саудовской Аравии и России все время обмениваются мнениями, и решение может быть только скоординированным.

Он выразил мнение, что решение может быть принято уже в апреле.

Комментируя возможность принять решение о судьбе сделки, действующей до конца июня, уже в апреле, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сказал журналистам, что еще в декабре было решено собраться в апреле и решить, как себя вести, на опережение, не дожидаясь возможной нестабильности на рынке.

Собеседник отметил, что, по некоторым оценкам, сокращение нефти в Венесуэле может составить 0,5 млн баррелей в сутки и выше.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с, было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле 2019 года. В рамках этого соглашения Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Сс им вв*

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