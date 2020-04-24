Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 7:18

Дубай. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Председательствующая в G20 Саудовская Аравия призвала к дальнейшим пожертвованиям на реализацию чрезвычайных мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Секретариат "Группы двадцати" заявил, что страны, благотворительные организации и частный сектор пока пожертвовали только $1,9 млрд из $8 млрд, в которые Совет по мониторингу глобальной готовности оценил мероприятия по борьбе с коронавирусом.

"Глобальные вызовы требуют глобальных решений, и настало время, чтобы поддерживать усилия по разработке вакцины и других терапевтических мер для борьбы с COVID-19", - говорится в заявлении саудовского шерпа G20 Фахада Альмубарака.

1гк ав

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