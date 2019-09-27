Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 13:07

Дубай. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Саудовской Аравии в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов дали добро на установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

"В ответ на жест хуситов Эр-Рияд согласился на ограниченный режим прекращения огня - в четырех районах, включая йеменскую столицу Сану, контролируемую хуситами с 2014 года", - пишет Bloomberg.

При этом, по данным источников, в случае успеха этих начинаний Саудовская Аравия будет ориентироваться на распространение режима прекращения огня и на другие части Йемена.

Агентство напоминает, что на прошлой неделе хуситы объявили об одностороннем прекращении огня - вскоре после того, как они же взяли на себя ответственность за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября.

Однако США, Саудовская Аравия, страны Европы усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

1аю ар

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