Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 17:58

Дубай. 9 января. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия осудила ракетные удары Ирана по иракским военным базам, где находятся американские военные, и расценивает их как нарушение суверенитета Ирака, сообщает в четверг государственное телевидение королевства.

"Саудовская Аравия призывает все стороны проявлять сдержанность", - подчеркивают местные СМИ.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

При этом, как стало известно, иранская сторона заранее предупредила Ирак об ударах. Таким образом, все военные, находившиеся на базах, получили время, чтобы укрыться. Кроме того, по мнению наблюдателей, решение нанести удары ночью отчасти вызвано желанием Тегерана избежать гибели людей: ночью большинство военных спали в безопасных укрытиях.

1ка ар бп

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