Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 22:00

Стамбул. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Американский ракетный эсминец USS Carney в субботу вечером, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В настоящее время эсминец ВМС США, имеющий на борту крылатые ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, идет по Черному морю в направлении Одессы, куда он должен прибыть в воскресенье.

Корабль примет участие в начинающихся 1 июля у берегов Украины многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019.

Ранее в субботу 6-й оперативный флот ВМС США сообщил, что "Carney начал свой заход в Черное море в целях укрепления региональной стабильности на море и участия в учениях Sea Breeze 2019".

Это уже пятый заход американского боевого корабля в Черное море в текущем году.

В ежегодных американо-украинских учениях примут участие корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии. Всего в них будет задействовано около 900 военнослужащих.

При этом в нынешнем году ВМС США будут представлены сразу двумя кораблями - эсминцем Carney, который прежде уже пять раз заходил в Черное море, а также одним из новейших вспомогательных десантных кораблей - USNS Yuma, который уже прибыл в Одессу.

Carney, также оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Porter и Ross, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

1нв тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!