Этот контент был опубликован 12 октября 2019 г. 21:12

Вашингтон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter (DDG 78) ("Портер") зашел в Черное море для повышения региональной стабильности, заявил в субботу 6-й оперативный флот ВМС США.

Ракетный эсминец должен "продемонстрировать поддержку нашим союзникам по НАТО и партнерам в регионе", подчеркивается в сообщении.

Это уже седьмой заход американского военного корабля в Черное море с начала 2019 года, отмечает 6-й оперативный флот. В частности, в августе все тот же эсминец Porter в ходе пребывания в его акватории посетил Румынию, Болгарию и Турцию.

"Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году, демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержке союзников по НАТО и партнеров на Черном море", - заявила командующий 6-м флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

При этом указывается, что ВМС США действуют в Черном море в соответствии с международным правом и, в частности, Конвенцией Монтрё.

Как сообщалось, в субботу несколько российских боевых кораблей начали слежение за американским эсминцем Porter, вошедшим в акваторию Черного моря.

"Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 12 октября в южную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО "Портер" ВМС США", - говорится в сообщении Национальном центре управления обороной РФ.

"Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", - отмечается в сообщении.

Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook ("Дональд Кук"), Carney ("Карни") и Ross ("Росс"), размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

1нв бм

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