Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 23:19

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что на следующей неделе постарается убедить партнеров по НАТО принять меры против Турции в ответ на ее действия на севере Сирии.

"На следующей неделе я буду в НАТО, в Брюсселе. Планирую там призвать союзников принять коллективные и индивидуальные дипломатические и экономические меры в ответ на возмутительные действия Турции", - отметил он в заявлении.

Он назвал военную операцию Турции против курдских ополченцев на севере Сирии импульсивным и ненужным шагом. "Президент Эрдоган полностью несет ответственность за последствия, в том числе - за возможное усиление ИГ (террористическая организация, запрещенная в России - ИФ), возможные военные преступления и за усиливающийся гуманитарный кризис. Также могут пострадать двусторонние отношения между нашими странами", - предупредил шеф Пентагона.

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