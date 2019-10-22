Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 19:51

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Марк Эспер во вторник заявил, что США не собираются начинать военный конфликт с Турцией из-за сирийских курдов.

"Мы не собираемся воевать с союзником по НАТО", - сказал Эспер в интервью каналу CNN.

По его словам, США "не подписывались на ведение войны во имя защиты курдов от давнего американского союзника по НАТО".

Кроме того, он затронул тему находящихся под стражей в Сирии террористов. Эспер отметил, что порядка 11 тыс. бойцов ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) содержатся в заключении в Сирии. По его словам, сбежать удалось около 100 из них.

"У нас есть данные о том, что немногим больше 100 из них (удалось - ИФ) сбежать", - сказал он.

"Поэтому сейчас мы не наблюдаем этого массового побега из тюрем, которого все ожидали", - добавил глава Пентагона США.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео занял более жесткую позицию, чем Эспер, заявив, что президент США Дональд Трамп, хоть и не сторонник силовых решений проблем, но при необходимости будет готов применить военную силу против Турции из-за ее действий в Сирии.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!