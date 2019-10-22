Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 21:02

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона США Марк Эспер во вторник заявил, что Вашингтон призовет своих партнеров по Североатлантическому альянсу увеличить взносы на защиту Саудовской Аравии и всего Персидского залива от угрозы со стороны Ирана, сообщает агентство Associated Press.

"Одной из моих целей - отправиться в Брюссель позднее на этой неделе и провести эти дискуссии", - заявил он журналистам в ходе поездки в Саудовскую Аравию.

Он заявил, что уже поднимал эту тему в разговорах с коллегами из Франции, Британии и Германии.

По его словам, инициатива США заключается в том, чтобы привлечь союзников по НАТО к более активному участию в обеспечении безопасности в Персидском заливе.

Эспер ранее на этой неделе прибыл в Саудовскую Аравию в ходе турне. Он провел переговоры с главой Центрального командования ВС США Кеннетом Маккензи. Подробности встречи не раскрываются. Также Эспер во вторник посетил авиабазу Саудовской Аравии.

Позднее на этой неделе в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран НАТО. Глава Пентагона примет в ней участие.

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