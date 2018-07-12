Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 9:08 12.07.2018 - 09:08

Токио. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Организаторы Олимпийских игр-2020 в Японии в четверг согласовали маршрут эстафеты олимпийского факела, которая традиционно состоится перед началом Игр, сообщил японский министр по реконструкции Масаёси Ёсино.

Начальной точкой эстафеты станет префектура Фукусима, пострадавшая в 2011 году от мощного землетрясения, вызвавшего крупную катастрофу на АЭС Фукусима-1.

"С Фукусимой, выбранной в качестве отправной точки, эстафета станет символом "Олимпиады восстановления"", - сказал он журналистам.

"Мы хотим воспользоваться этим, чтобы показать, как Япония восстанавливается от Великого восточного землетрясения (2011 года)... Мы надеемся, что пострадавшие в этой катастрофе примут участие в эстафете как факелоносцы", - добавил министр.

Эстафета начнется ориентировочно 26-28 марта 2020 года и пройдет через все 47 японских префектур. Финиш эстафеты запланирован в Токио на 10-24 июля 2020 года.

На АЭС Фукусима-1 произошла одна из крупнейших в мире техногенных катастроф, ей присвоен седьмой - максимальный - уровень по Международной шкале ядерных испытаний. Катастрофа произошла 11 марта 2011 года после сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line