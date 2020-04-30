Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 9:42

Таллин. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Эстония, которая с 1 мая становится страной - председателем Совета безопасности ООН, намерена обратить особое внимание на борьбу с распространением пандемии COVID-19, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства республики.

"Эстония будет держать коронакризис на столе Совета безопасности и в период своего председательства, так как это угрожает среде безопасности в мире", - заявила президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Кальюлайд заявила, что Эстония поддерживает призыв генсека ООН к окончанию военных действий на время пандемии коронавируса.

По ее словам, Эстония также планирует обратить внимание Совбеза ООН на кибер-безопасность, основополагающие принципы международного права, в том числе на защиту гражданских лиц, большую прозрачность Совета безопасности во время кризиса.

"Пандемия показала, сколь важна технология возможности дигитального мира в условиях кризиса. Совет безопасности ООН в первый раз в истории использует встречи через видео, и это возможность для Эстонии показать, как привлечь государства и обеспечить работу Совета по существу, ее прозрачность и в это чрезвычайное время", - сказала Кальюлайд.

Гутерреш в свою очередь выразил признательность Кальюлайд за ее активную роль как заместителя председателя движения Every Woman Every Child, заботящегося о здоровье женщин и детей.

Эстония является непостоянным членом Совета безопасности ООН в 2020-2021 годах, с 1 мая она на месяц становится председателем Совбеза ООН.

***/ тв мф

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