Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 16:24

Таллин. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Экономика Эстонии страдает от притока гастарбайтеров из Украины, Белоруссии и России, считает председатель Консервативной народной партии, входящей в создаваемую после парламентских выборов коалицию, будущий глава МВД республики и экс-посол Эстонии в РФ Март Хельме (Mart Helme).

"Эстонию нельзя превращать в Украину, она должна быть государством, где высокие зарплаты и социальные гарантии, как в Германии. Вот это государство, которое мы хотим видеть, а не затащенную сюда дешевую рабочую силу из Украины, Белоруссии и России", - сказал он во вторник в интервью порталу телерадиовещания ERR.

Обсуждая вопросы дефицита рабочей силы в стране, он призвал посмотреть, что нужно сделать, чтобы вернуть из Финляндии эстонских работников.

"Не нужно мне вешать лапшу на уши, что только рабочая сила из Украины является решением для экономики Эстонии. Ну, нет. Это гибель для экономики Эстонии, так как это не инновационная производящая экономика...", - считает М.Хельме.

Обращаясь к предпринимателям, он попросил: "Пожалуйста, не ввозите сюда рабскую рабочую силу".

В этот же день его сын Мартин Хельме (Martin Helme), член правления Консервативной народной партии, депутат парламента, который станет в будущем правительстве министром финансов, также выразил недовольство увеличением числа русскоговорящих рабочих с востока Украины.

"Если мы ничего не предпримем, то, как нация, окажемся в меньшинстве на собственной родине уже через несколько лет. У нас здесь и так очень много русскоязычных", - заявил М.Хельме во вторник порталу "Дельфи".

вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!