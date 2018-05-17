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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 17:23 17.05.2018 - 17:23

Таллин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В Эстонии работы по обозначению границы с Россией вышли на финишную прямую, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе департамента полиции и пограничной охраны.

Вдоль эстонско-российской контрольной линии, как в Эстонии называют границу, установлены 780 пограничных столбов и промежуточных пограничных столбов, отметили в пресс-службе.

Кроме того, на приграничной территории установлены предупреждающие знаки и указатели. В будущем планируется установить еще на юго-восточной части границы 76 столбов на землях, которые после заключения договора о границе подлежат обмену с Российской Федерацией.

"Обозначение контрольной линии между Эстонией и Россией пограничными столбами являются одним, но очень важным шагом в направлении обустройства эстонско-российской границы. Выход этой работы на финишную прямую означает также, что сегодня пограничная полоса различима визуально, а предупреждающие знаки в приграничье хорошо видны при передвижении", - сказала руководитель интегрированного бюро пограничного управления Хелен Нейдер-Веэрме.

Наряду с установкой пограничных столбов нынешней весной на юго-восточной части границы были окончательно подготовлены два полуторакилометровых опытных отрезка будущей границы с установкой необходимой для охраны границы инфраструктурой, подъездными путями, системами наблюдения и тому подобным. По образцу этих опытных участков в будущем будет отстроен весь 136-километровый сухопутный участок эстонско-российской границы.

В настоящее время департамент полиции и пограничной охраны совместно с водным департаментом ведет работы по обозначению водной границы на Чудском озере, корректируется размещение установленных в прошлом году пограничных знаков на Нарвском водохранилище, Теплом и Чудском озерах с тем, чтобы они были более заметны и помогали избежать незаконного пересечения водных рубежей.

Ри бп

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