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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 12:20 07.06.2018 - 12:20

Таллин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Эстония в ответ на внесение Россией ряда граждан в "черный список" невъездных лиц не намерена составлять свой аналогичный список, заявил министр иностранных дел Свен Миксер.

"Список, о котором нам сообщила вчера российская сторона, является, на наш взгляд, ответом на установленные Эстонией санкции для 49 граждан России. В нашем случае причиной санкций были нарушения прав человека. В отношении российского шага мы можем предположить, что речь идет о политическом ответе. Это асимметрия. Мы в нашей внешней политике не играем в пинг-понг", - заявил С.Миксер на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос, не намерен ли МИД составлять в ответ свой "список эстофобов".

С.Миксер подтвердил, что в список российской стороны, который СМИ Эстонии уже назвали "списком русофобов" вошли 20 граждан Эстонии. Он отметил, что МИД не будет раскрывать фамилии внесенных в российский список граждан Эстонии.

"Мы оставим эту возможность самим людям. Я сейчас посмотрел, что пять человек, в основном через социальные СМИ, уже сообщили о себе", - сказал министр.

По его словам, в списке числятся несколько депутатов парламента, а также три члена бывших правительств, "из нынешнего состава правительства в нем нет никого".

СМИ Эстонии сообщили, что среди внесенных в "черный список" России есть политики, общественные деятели, чиновники. Среди уже известных лиц названы и три русских гражданина Эстонии, известных своими антироссийскими высказываниями.

Как сообщил в среду замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, в ответ на действия Эстонии, которая 29 марта ввела запрет на въезд 49 гражданам России из т.н. "списка Магнитского", в МИД России был вызван эстонский посол. Послу "сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряда особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии", отметил А.Кожин.

Россия не обнародовала количества лиц, занесенных в "черный список", и их фамилии. Не сделала этого и эстонская сторона. Как сообщила накануне "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова, "послу Эстонии передали сегодня список лиц, которым запрещен въезд в страну. МИД сообщит об этом всем внесенным в список лицам. Список мы не обнародуем".

ри ки

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