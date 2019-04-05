Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 11:47

Таллин. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Эстония поддерживает санкционный режим Европейского союза в отношении России, заявила президент республики Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

"В Европейском союзе существует понимание, что для изменения режима санкций Россия должна продвигаться в стороны выполнения Минских соглашений. И как я неоднократно говорила, Эстония со своими европейскими партнерами, и я стоим на такой же позиции", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в Таллине.

К.Кальюлайд ответила на вопросы "Интерфакса" о возможности инициирования Эстонией в Европейском союзе тематики смягчения санкционного режима в отношении России и о перспективах заключения двустороннего пограничного договора.

"Что же касается пограничного договора, то его еще нет в повестке дня нынешнего состава парламенте 14-го созыва (новый состав парламента приступил к работе накануне - ИФ). Его еще предстоит включить или не включать. У меня нет информации, что будет происходить в будущем", - отметила президент Эстонии.

По ее словам, "парламентом прошлого созыва работа с нашей стороны (по ратификации договора - ИФ) была выполнена, процесс застопорился из-за другой стороны". "Но в любом случае любой состав парламента решает вопросы внешней политике с чистого листа. На сегодня этот вопрос в повестке не числится", - добавила глава государства.

Как сообщалось, К.Кальюлайд отправляется 18 апреля с рабочим визитом в Москву для открытия после реконструкции исторического здания посольства Эстонии. В ходе визита ожидается ее встреча с президентом РФ Владимиром Путным.

вв

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