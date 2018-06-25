Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 19:36 25.06.2018 - 19:36

Таллин. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) в понедельник подписал в Люксембурге инициированный Францией план создания Европейских сил реагирования (ЕСР).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны, Франция наряду с Эстонией пригласила к участию в создании ЕСР еще ряд стран.

Документ подписали в понедельник также министры обороны Франции, Германии, Бельгии, Дании, Португалии, Испании, Голландии и Соединенного королевства.

"Цель инициативы - наладить более активное сотрудничество в отслеживании рисков, представляющих опасность для безопасности Европы, а также совместно развивать способность оперативно реагировать на кризисы", - подчеркнул Ю.Луйк.

Он отметил необходимость следить за угрозами для безопасности как на юге, так и на востоке Европы.

Кроме того Ю.Луйк встретился с министром обороны Франции Флоранс Парли. Министры подписали двустороннее межгосударственное техническое соглашение, предусматривающее практическое сотрудничество между вооруженными силами двух стран и предоставляемую Францией логистическую и техническую помощь в операции Barkhane в Мали.

Как сообщила Ф.Парли, идею создания сил решительно поддерживает президент Франции Эмманюэль Макрон. Инициатива предусматривает "совместное планирование работы в кризисных условиях, которые могут потенциально угрожать европейской безопасности", сказала министр в интервью газете Le Figaro.

вв

Neuer Inhalt Horizontal Line