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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 14:17 21.06.2018 - 14:17

Таллин. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Эстония желает, чтобы предстоящий в июле саммит НАТО подтвердил данное в 2008 году обещание об открытых дверях альянса.

"Эстония желает, чтобы на июльском саммите НАТО подтвердили данное в 2008 году в Бухаресте обещание о том, что двери альянса для Грузии и других стремящихся стать членами НАТО открыты, если они выполнят все необходимые условия", заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) на состоявшейся в четверг в Таллине встрече с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили (Giorgi Margvelasvili).

Он отметил, что Грузия является одним из лучших партнеров НАТО, которые вносит большой вклад в операции и миссии альянса. Так, в настоящее время контингент Грузии в Афганистане составляет 872 человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии.

Грузия как восточный партнер Европейского союза является для Эстонии приоритетом во внешней политике и сотрудничеству развития. С 2015 года Эстония ежегодно поддерживала Грузию в размере 950 тыс. евро для реализации реформ по улучшению благосостояния людей и государственному управлению.

Ю.Ратас отметил, что проводимые в Грузии реформы по пути в Европейский союз уже приносят плоды.

Он подчеркнул, что "Эстония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и осуждает все шаги, которые противостоят этому".

М.Маргвелашвили прибыл в Эстонию по приглашению президента Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) для участия в торжествах по случаю 100-летия Эстонской республики. В них примут также участие президенты Латвии, Литвы, Исландии, Польши и Финляндии.

22 июня они примут участие в церемонии торжественного открытия студенческого фестиваля Gaudeamus в городе Тарту, посетят Эстонский национальный музей, Тартуский университет, научный центр Ahhaa.

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