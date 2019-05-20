Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 15:42

Таллин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Главный штаб Сил обороны Эстонии заявил в понедельник, что в минувшую субботу самолет Российской Федерации Ту-154 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вандлоо (Vaindloo).

Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Его транспондер был включен, у него имелся план полета.

Самолет не выходил на радиоконтакт со службой воздушного передвижения Эстонии.

МИД Эстонии вызвал в понедельник посла РФ в Эстонии Александра Петрова и вручил ему ноту. Это первое в нынешнем году нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом РФ, говорится в сообщении для прессы.

ан

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