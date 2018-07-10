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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 18:23 10.07.2018 - 18:23

Taллин. 10 июля. ИНТЕРФАКС/BNS - Российский самолет во вторник нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо и находился в воздушном пространстве республики менее минуты, заявляют эстонские военные.

Как сообщили во вторник агентству BNS в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии, во вторник утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство страны без разрешения вторгся принадлежащий России самолет Ил-96. Он находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.

Транспондер самолета был включен, однако план полета представлен не был. У борта не было радиоконтакта с эстонскими авиадиспетчерами.

МИД Эстонии во вторник вызвало посла России в Эстонии и вручило ему ноту.

В этом году это третий случай нарушения воздушной границы Эстонии, напоминает BNS.

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