Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 16:16

Таллин. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Депутаты пяти эстонских парламентских фракций из шести высказались против возможного посещения президентом Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) торжеств в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Посещение президентом Москвы поддержали только депутаты от входящей в коалицию партии Центра, сообщил портал телерадиовещания ERR, опросивший парламентариев.

"Президент могла бы поехать, но я бы попробовал увязать поездку с возможным визитом Путина на конгресс финно-угорских народов, который пройдет летом 2020 года в Тарту", - сказал вице-председатель партии Центра Яанус Карилайд (Jaanus Karilaid).

Категорически против возможной поездки президента республики высказался спикер парламента, заместитель председателя Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas). По его словам, окончание Второй мировой войны означает "начало оккупации Европы".

"Так что если президент Эстонии хоть мало-мальски уважает свое государство и свой народ и что-то знает из истории, наверняка не должна принимать участие в таком мероприятии", - считает председатель парламента.

Как заявил заместитель председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Marko Mihkelson), "в нынешней ситуации, когда МИД России официально привносит темы Второй мировой войны, очень болезненные для Эстонии, как, например, оправдание пакта Молотова-Риббентропа, мне очень трудно представить, чтобы президент Эстонии участвовала в мероприятиях в Москве".

Дебаты в парламенте вызваны прозвучавшим в понедельник интервью радио Vikerraadio министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу (Urmas Reinsalu), посоветовавшего президенту не ехать в Москву.

Сама президент Кальюлайд сказала во вторник порталу ERR, что приглашение еще не поступало, и она в одиночку принимать решение не будет.

"Этого приглашения нет. Если оно поступит, то я рассмотрю его с нашими партнерами и союзниками. Такое решение никто не принимает в одиночку", - сказала глава государства.

ки

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