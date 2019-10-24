Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 16:49

Таллин. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Таллинский административный суд в четверг обязал правительство республики принять решение о проведении дополнительного расследования обстоятельств гибели парома Estonia 25 лет назад.

"Суд рассмотрел сегодня жалобу близких погибших с просьбой инициировать новое расследование обстоятельств гибели судна. Суд счел, что правительство республики не ответило, как положено, близким на их ходатайство и не приняло решения о начале нового расследования. Поэтому правительство обязали решить о ходатайстве близких в течение 60 дней после вступления решения суда в силу" - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Аннели Вилу (Anneli Vilu).

Близкие погибших на пароме и пережившие катастрофу в октябре 2016 года направили премьер-министру ходатайство о начале нового расследования причин гибели парома. Однако только в ноябре 2018 года министерство юстиции сообщило, что решение этого вопроса находится в компетенции правительства, а ведомство не считает обоснованным обращаться к правительству по вопросу возобновления расследования.

Иными словами, правительство республики, которому направили ходатайство, не ответило на него, а ответил Минюст, которому ходатайства не предъявляли и который некомпетентен решать этот вопрос, пояснили в суде. По мнению суда, правительство неоправданно затянуло с решением этого дела.

Решение суда можно оспорить до 25 ноября 2019 года.

Паром "Эстония" затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 человек - членов экипажа и пассажиров. Спаслось только 138 человек, один из них позже умер в больнице. Погибло и пропало без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших.

Эта катастрофа является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Глубина на месте затопления парома составляет 83 метра.

Паром "Эстония" - единственное в мире судно, охраняемое законом о покое погибших. Погружение к останкам парома запрещено.

Согласно отчету межправительственной комиссии Эстонии, Финляндии и Швеции по расследованию причин катастрофы, паром затонул из-за несовершенства конструкции, повышенной скорости движения судна и штормовой погоды.

Согласно официальной версии, "из-за сильных ударов волн на "Эстонии" было повреждено запорное устройство носового визора (подъёмной надводной части парома), в результате аппарель автомобильной палубы оказалась незащищённой от проникновения воды. Внутрь парома в течение нескольких минут хлынули тысячи тонн забортной воды, увлёкшие судно на дно моря".

В то же время гибель парома вызвала много вопросов и породила различные теории уже в первые дни после крушения судна. Появились версии о столкновении с подводной лодкой, о перевозке оружия на его борту, взрыва на борту судна, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом, доставшимся от покинувших Эстонию российских вооруженных сил и т.п. У многих вызвал недоумение поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швецией, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома и высказывающийся за закрытие останков судна песком или бетоном (что не было выполнено - ИФ).

В сентябре этого года Таллинский административный суд начал рассмотрение требования вновь открыть дело о гибели парома. Истцы - граждане Швеции Леннарт Берглунд и Лассе Йонсен потребовали организовать новые погружения к останкам судна на дне Балтийского моря.

В иске отмечается, что в официальной версии гибели судна есть целый ряд противоречий. Если прежде правительства отказывались организовывать новые погружения к останкам судна, объясняя это нежеланием тревожить покой погибших и травмировать родственников, то теперь иск, поданный шведской стороной, поддержало эстонское объединение родственников погибших.

мк вв

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