Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 16:26

Таллин. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Бывший министр сельской жизни Эстонии Март Ярвик (Mart Jarvik) считает, что в его служебном кабинете были установлены подслушивающие устройства.

"Сомнения и подозрения возникли у меня некоторое время назад, когда обнаружил, что разговор, который я вел в кабинете, через некоторое время стал кому-то известен", - рассказал он в пятницу порталу телерадиовещания ERR.

Он обратился к двум друзьям, имевшим средства опознания "жучков" и два аппарата показали, что подозрения не были напрасны.

"Я жучка не видел, но аппаратура показала его наличие", - сказал Ярвик.

Ранее он сообщал СМИ, что один прибор для определения средств незаконной слежки ему предоставил еще один однопартиец, спикер парламента Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas).

В пятницу, 22 ноября, еще будучи министром, Ярвик направил письмо однопартийцу, председателю Консервативной народной партии, министру внутренних дел Марту Хельме (Mart Helme). Однако глава МВД был в тот день занят и увидел электронное обращение только в понедельник, который стал последним рабочим днем для Ярвика.

Из-за скандала, связанного с канцлером министерства сельской жизни, обвинившего своего шефа в нарушении администрирования ведомством, Ярвик подал в отставку, которая была в тот же день удовлетворена.

Представитель Государственной прокуратуры не стал отвечать на вопрос о том, соответствует ли действительности заявление Ярвика о прослушке его рабочего кабинета.

"Прокуратура не считает необходимым и возможным комментировать опубликованные в СМИ предположения и мнения", - сообщила прокуратура.

др

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