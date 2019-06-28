Таллин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Ассоциация Seven Seas Cruising сообщила в социальных сетях, что эстонский яхтсмен Андреас Сипсакас (Andreas Sipsakas) пропал вблизи Ямайки.

МИД Эстонии подтвердил, что об исчезновении гражданина Эстонии в ведомстве известно, но отказался более подробно комментировать этот случай, исходя из обязанности защиты личных данных и деликатного характера консульских дел, сообщил в пятницу сайт газеты Postimees.

По данным ассоциации, 11 июня Сипсакас сбросил с яхты Salacia два радиобуя для определения места бедствия. Это произошло по пути из Ямайки в Колумбию. На борту была четырехместная спасательная лодка, а эстонец был достаточно оснащен для кругосветных путешествий. Со здоровьем Андреаса было все в порядке.

Последняя остановка Сипсакаса, о которой точно известно, произошла в порту города Негрил на Ямайке. Первый радиосигнал о бедствии поступил 11 июня в 4:52, а второй - в 5:40. По данным департамента полиции и погранохраны Эстонии, в последней точке пребывания Сипсакаса не было шторма.

К поискам и спасательным работам приступила береговая охрана США.

На место был отправлен танкер CTG Magnesium, который спустя четыре часа после подачи Сипсакасом последнего сигнала обнаружил один радиобуй EPIRB и испачканный маслом спасательный жилет. CTG Magnesium не обнаружил на поверхности воды обломков или чего-либо еще, что указывало бы на смерть эстонца в результате столкновения его яхты с другим судном.

В социальных сетях ходят слухи о том, что исчезновение эстонского яхтсмена может быть связано с пиратами, поскольку ранее в этом районе происходили подобные случаи. В МИД отметили, что они такой информацией не располагают.

др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!