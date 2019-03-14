Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 8:18

Париж. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Авиакомпания Ethiopian Airlines, авиалайнер которой разбился ранее на этой неделе неподалеку от Аддис-Абебы, сообщила, что "черные ящики", найденные на месте крушения, направлены в Париж для расшифровки и расследования инцидента.

"Эфиопская делегация, возглавляемая Бюро по расследованию инцидентов (AIB), направила регистратор полетных данных и речевой самописец во Францию, в Париж для проведения расследования", - говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

После катастрофы в Эфиопии десятки авиакомпаний по всему миру приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 серии Max, ряд стран запретили самолетам этого типа заходить в их воздушное пространство.

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!