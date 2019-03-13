Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 10:52

*** Власти еще не определили, с какой страной будут сотрудничать в этом деле

Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Компания Ethiopian Airlines, которой принадлежал разбившийся 10 марта в Эфиопии Boeing-737 MAX 8, пошлет за границу "черные ящики" самолета с целью их анализа, передают западные СМИ со ссылкой на руководителя Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариама.

При этом он отметил, что "черные ящики", вероятно, перешлют не в США, а в одну из стран Европы.

"Их могут отправить в более близкую страну Европы из-за доступности и быстроты (этого варианта - ИФ)", - пояснил он.

В то же время он заявил, что окончательный вариант действий еще не определен.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

После катастрофы в Эфиопии десятки стран ввели временный запрет на полеты самолетов семейства Boeing 737 MAX 8.

Однако не все западные страны последовали этому примеру и ввели запрет. В частности, например, никакие ограничения на эксплуатацию этих самолетов не стали вводить США и Канада.

Во вторник вечером российская авиакомпания S7 Airlines также сообщила, что приостанавливает полеты на Boeing-737 MAX с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии.

Между тем Росавиация направила в Boeing и Федеральную авиационную администрацию США (ФАА США) запросы по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing-737 МАХ 8, в данный момент анализирует обстоятельства катастрофы.

1аю ав

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