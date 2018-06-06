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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 17:53 06.06.2018 - 17:53

Аддис-Абеба. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Новое правительство Эфиопии планирует частично или полностью приватизировать отрасли и компании, которые десятилетиями оставались под контролем государства, включая оператора связи Ethio Telecom и авиаперевозчика Ethiopian Airlines.

О планах приватизации объявил Революционно-демократический фронт эфиопских народов - правящий политический блок четырех левых партий страны.

Помимо телекоммуникаций и воздушных перевозок, частные инвесторы впервые получат доступ к железнодорожному и морскому транспорту, сахарным заводам, гостиницам и другим предприятиям, отмечает эфиопское издание Borkena.

Эфиопия входит в число стран с самым быстрым ростом экономики в мире, и, как ожидается, такая либерализация привлечет в страну иностранных инвесторов, пишет The Wall Street Journal. Однако до определенной степени она является вынужденной мерой после долгих лет дефицита валютных поступлений.

В январе Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Эфиопии открыть частному сектору доступ к важнейшим для страны отраслям, поскольку в противном случае значительный госдолг, сформировавшийся в результате попыток подстегнуть рост экономики и создание рабочих мест, будет неустойчивым в долгосрочной перспективе.

Ряд телекоммуникационных компаний, включая южноафриканскую MTN, открыли представительства в столице Эфиопии Аддис-Абебе и ждут объявления о частичной приватизации Ethio Telecom, которая пока остается единственным игроком на рынке связи.

Ethiopian Airlines также представляет значительный интерес для инвесторов: компания входит в число авиаперевозчиков с самыми новыми самолетами и рассчитывает увеличить пассажирооборот в этом году до более чем 10 млн человек.

Эфиопия - вторая по численности населения страна Африки после Нигерии, в ней проживают более 100 млн человек. Кроме того, она располагает значительной территорией и крупнейшими в Африке водными ресурсами. В 2017 году рост реального ВВП Эфиопии составил 10,7%, и МВФ ожидает его постепенного замедления - до 8,5% в текущем году и 8,3% в следующем.

Как стало известно во вторник, Эфиопия намерена положить конец многолетнему пограничному конфликту с Эритреей. Для этого будет принято так называемое "Алжирское соглашение" о прекращении огня, которое было подготовлено еще в 2000 году. Соглашение проясняет статус спорных территорий на границе двух стран.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али объявил о начале нового диалога с Эритреей после вступления в должность в апреле 2018 года. После заявления об исполнении соглашения Эфиопия призвала правительство Эритреи предпринять аналогичные шаги для восстановления мира.

Служба финансово-экономической информации

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