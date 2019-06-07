Дубай. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али приехал в Судан, чтобы содействовать налаживанию диалога между правящими в стране военными и оппозицией, сообщает агентство Associated Press.
По данным агентства, премьера встречали суданские генералы, которые осуществили в апреле военный переворот, низложивший президента страны Омара Башира.
Позднее в пятницу ожидается встреча премьера с оппозиционным Альянсом за свободу и перемены, который требует от суданских военных передать власть в стране гражданским лицам.
Накануне Совет мира и безопасности Африканского союза (АС), штаб-квартира которого находится в столице Эфиопии Аддис-Абебе, принял решение приостановить участие Судана в деятельности организации до момента формирования в стране временного гражданского правительства.
После апрельского переворота в Судане продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.
В понедельник утром в понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.
Согласно заявлениям оппозиции, с понедельника в результате беспорядков погибли около 113 человек. Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.
Командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан в среду заявил о готовности к диалогу с оппозицией без ограничений. Однако оппозиция эти предложения отвергла, напомнив о гибели демонстрантов.
1аю ар