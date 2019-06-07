Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 10:31

Дубай. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али приехал в Судан, чтобы содействовать налаживанию диалога между правящими в стране военными и оппозицией, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, премьера встречали суданские генералы, которые осуществили в апреле военный переворот, низложивший президента страны Омара Башира.

Позднее в пятницу ожидается встреча премьера с оппозиционным Альянсом за свободу и перемены, который требует от суданских военных передать власть в стране гражданским лицам.

Накануне Совет мира и безопасности Африканского союза (АС), штаб-квартира которого находится в столице Эфиопии Аддис-Абебе, принял решение приостановить участие Судана в деятельности организации до момента формирования в стране временного гражданского правительства.

После апрельского переворота в Судане продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

В понедельник утром в понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Согласно заявлениям оппозиции, с понедельника в результате беспорядков погибли около 113 человек. Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

Командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан в среду заявил о готовности к диалогу с оппозицией без ограничений. Однако оппозиция эти предложения отвергла, напомнив о гибели демонстрантов.

1аю ар

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