Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 20:40

Лондон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - ЮАР закрывает дипломатические представительства в Нигерии в связи с ростом напряженности в отношениях двух стран, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на южноафриканское Управление международных отношений и сотрудничества.

В заявлении управления отмечается, что хотя "прямая физическая угроза южноафриканским дипломатам и сотрудникам дипмиссий отсутствует", ситуация в Нигерии остается "непредсказуемой".

Нигерия также ранее отозвала посла из ЮАР и бойкотировала Всемирный экономический форум по Африке, который проходит в Кейптауне на этой неделе. Нигерийская авиакомпания на пятницу запланировала бесплатный рейс на родину для всех нигерийцев, находящихся сейчас в ЮАР и желающих вернуться домой.

В воскресенье в южноафриканских городах Йоханнесбурге и Претории начались антииммигрантские погромы, в которых погибли не менее 10 человек, в том числе двое иностранцев. Первоначально поступила информация о гибели граждан Нигерии, что вызвало аналогичные нападения погромщиков на учреждения, принадлежащие гражданам ЮАР в Нигерии. Однако генеральный консул Нигерии в Южной Африке Годвин Адама сообщил ранее, что ни один нигериец не погиб в результате погромов в ЮАР 28 августа-1 сентября.

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