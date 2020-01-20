Давос. 21 января. ИНТЕРФАКС - Ежегодная сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ) в юбилейный 50-й раз пройдет в Давосе.

Швейцарский горнолыжный курорт с 21 по 24 января примет около 3 тыс. представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков из почти 120 стран.

Тема форума: "Стейкхолдеры (заинтересованные стороны - ИФ) для сплоченного и устойчивого мира" призвана развить тезис основателя ВЭФ профессора Клауса Шваба о "капитализме стейкхолдеров", в котором глобальные компании заботятся не только о прибыли, ответственно подходя к решению социальных и экологических вопросов во всех странах своего присутствия.

ЭКОЛОГИЯ ОККУПИРУЕТ ДАВОС

Устойчивое развитие - уже привычная для Давоса тема, но никогда экология не стояла в центре повестки форума столь очевидно. Олицетворяет этот тренд, разумеется, юная шведская активистка Грета Тунберг, которая вполне может стать одной из двух наиболее популярных фигур Давоса-2020.

Все компании, участвующие в форуме, перед началом ВЭФ получили письмо от Клауса Шваба с предложением поставить перед собой задачу к 2050 году достичь "углеродной нейтральности" (то есть свести свой "углеродный след" к нулю).

Чтобы удержать глобальное потепление в пределах полутора-двух градусов, выбросы парниковых газов в ближайшее десятилетие должны сокращаться на 3-6% ежегодно, тогда как пока они продолжают расти на 1,5% в год. Эта тревожная статистика, по мнению организаторов форума, оправдывает пафос формулировок: одна из сессий ВЭФ прямо называется "Предотвращая климатический апокалипсис". Еще несколько ключевых панелей полностью посвящены экологической тематике.

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ

Чтобы на равных конкурировать за внимание масс-медиа с символом нового поколения из Швеции, нужно быть как минимум президентом США. И он, в отличие от прошлого года, в Давос приедет. В минувшем январе Дональда Трампа не пустил в Швейцарию "шатдаун" (как в этот раз помешал Борису Джонсону "брекзит"), и вкупе с отсутствием - по самым разным причинам - еще нескольких мировых лидеров это породило разговоры о том, что Давос несколько "выдохся" и больше не задает глобальную повестку. В юбилейный Давос американский президент берет с собой солидную команду с участием Стивена Мнучина, Уилбура Росса, Джареда Кушнера и Иванки Трамп. Он не просто проведет на полях форума серию двусторонних встреч, но и выступит во вторник с речью (она запланирована на 13:30 МСК), а значит, разговоры о нехватке лидерства в Давосе наверняка поутихнут.

Всего в Давосе ожидаются политические лидеры 53 государств. Среди них - канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Италии Джузеппе Конте, глава правительства Испании Педро Санчес, австрийский канцлер Себастьян Курц, а также президент Украины Владимир Зеленский, который решил не отказываться от заведенной его предшественником Петром Порошенко традиции приезжать на ВЭФ.

В форуме участвуют и главы всех основных межгосударственных организаций - ООН, ВТО, ОПЕК, ОЭСР, ИКАО, ВОЗ, НАТО и даже Интерпола.

Неизменно присутствует на форуме глава Международного валютного фонда, играющая центральную роль в сессии о перспективах мировой экономики (проводится в последний день ВЭФ, всегда собирала аншлаг даже в те годы, когда форум заканчивался по субботам). Впервые в этой роли выступит Кристалина Георгиева, а много лет возглавлявшая МВФ до нее Кристин Лагард приезжает в Давос уже в качестве руководителя Европейского центробанка.

В прошлом году МВФ, предваряя открытие форума, понизил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2019 г до 3,5% с 3,7%. В этот раз к Давосу МВФ также подготовил шаг вниз, правда, сугубо символический - всего на 0,1 п.п. Прогноз по темпам роста мировой экономики в 2020 году ухудшен с 3,4% до 3,3%, в 2021 году - до 3,4% с 3,6%. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2020-2021 годы снижен на 0,2 п.п. - до 4,4% и 4,6% соответственно.

Сессия Global Economic Outlook пройдет 24 января, кроме Георгиевой и Лагард, в ней поучаствуют министр финансов США Стивен Мнучин, его коллега из Германии Олаф Шольц и председатель японского ЦБ Харухико Курода.

РОССИЯ В ДАВОСЕ

На высшем уровне Россия не представлена в Давосе уже семь лет: президент в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер - в 2013 году (оба раза это был Дмитрий Медведев). Однако каждый год, даже после ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, Россия делегировала в Давос представительную делегацию. В обычной ситуации не так уж важно, кто играет эту роль: кто-то из вице-премьеров или "простой" министр, ведь в любом случае провести переговоры с Трампом или Меркель в Давосе мог бы только один российский политик, а он очень давно не ездит на ВЭФ. Но в последние два года персональный состав российской делегации стал предметом нездорового интереса. По двум совершенно разным причинам.

В 2018 году намек организаторов на то, что попавшим под американские санкции завсегдатаям Давоса (а это такие крупные фигуры российского бизнеса, как Андрей Костин, Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг) чуть было не лишил форум российской делегации вообще, и формировалась она, после исчерпания неприятного инцидента, уже "на флажке". Тогда лидером делегации из России стал министр экономического развития Максим Орешкин, который в Давосе, по большому счету, практически обязан быть во исполнение должностных обязанностей - здесь проходит неформальная министерская встреча ВТО.

На сей раз подготовка к Давосу шла вроде бы буднично, из чиновников, помимо Орешкина, на форум, по неофициальной информации, мог приехать вице-премьер Дмитрий Козак. Гром грянул на прошлой неделе: российское правительство ушло в отставку, министры в кабинете нового премьера Михаила Мишустина пока не назначены, и вопрос - кто представит Россию на министерской встрече ВТО - уже не кажется странным. Впрочем, несмотря на слухи о переходе Орешкина из правительства в администрацию президента, его визит в Давос подтвержден, и.о. главы Минэкономразвития проведет ряд встреч на полях ВЭФ и будет участвовать в мероприятиях форума 22-24 января. В частности, в программе форума на среду заявлено участие Орешкина сразу в двух панелях "Социальная мобильность" и "Стратегический прогноз: Россия" (18:15 МСК). И.о. министра на данный момент - единственный российский чиновник в программе. Также в сессии по российской экономике заявлены вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и неизменный участник форума, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Крупный бизнес из России на ВЭФ представлен очень широко. Даже Олег Дерипаска, который год назад демонстративно предпочел Швейцарии рыбалку на Байкале, сообщив об этом в Instagram, решил вернуться в Давос, о чем написал на этот раз в Telegram. Также, кроме упомянутых Костина, Дерипаски, Вексельберга и Дмитриева, на форуме ждут Германа Грефа, Владимира Лисина, Алексея Мордашова, Вагита Алекперова, Владимира Евтушенкова, Леонида Михельсона и многих других.

Сбербанк проведёт в Давосе деловой завтрак, при этом другое традиционное мероприятие - вечерний приём, куда приходили не только все видные участники российской делегации, но и звезды мирового бизнеса, - на этот раз отменил. "Росконгресс" вновь организует работу "Русского дома", где пройдет ряд мероприятий российской повестки форума.

Рр мк

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