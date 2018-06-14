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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 15:58 14.06.2018 - 15:58

Гонконг. 14 июня. ИНТЕРФАКС - КНДР и Южная Корея договорились в полном объеме восстановить линии коммуникации между военными, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Договоренность была достигнута в ходе первых за более чем 10 лет переговоров на уровне генералов двух стран, отмечает агентство.

В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по полной демилитаризации в тестовом режиме пограничной деревни Пханмунджом, которую разделяет демаркационная линия.

Кроме того, участники переговоров договорились в полной мере исполнять двустороннее соглашение по предотвращению столкновений в Желтом море.

Агентство отмечает, что переговоры на уровне генералов проводились в соответствии с декларацией по итогам межкорейского саммита 27 апреля, призывающей к совместным усилиям для ослабления напряженности.

Страны частично восстановили линию военной связи на западном побережье в 2018 году, линия на восточном побережье была заблокирована с мая 2011 года, пишет "Ренхап".

Делегацию Южной Кореи возглавлял генерал-майор Ким До Гюн, северокорейскую сторону представлял генерал лейтенант Ан Ик Сан.

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