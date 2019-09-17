Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 5:43

Гонконг. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея планирует продемонстрировать истребители F-35A общественности впервые с момента их получения из США во время празднования Дня Вооруженных сил в следующем месяце, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

Чиновники Минобороны страны заявили, что праздничная церемония в честь дня Вооруженных Сил Южной Кореи пройдет 1 октября на базе 11-го истребительного авиаполка ВВС в городе Тэгу. По их данным, в церемонии могут принять участие истребители F-35 A, которые совершат демонстрационный полет.

Минобороны страны заявило, что другая военная техника, в частности самолеты F-15K и E-737 AEW&C также могут быть мобилизованы, "чтобы показать людям силу наших Вооруженных сил, способных мгновенно реагировать на любые угрозы со всех направлений".

В Южную Корею, начиная с марта, поступило восемь F-35A. Всего в соответствии с планом развертывания страна примет 40 истребителей до 2021 года.

Ранее Северная Корея критиковала южного соседа за внедрение передовых вооружений, в том числе F-35A. По мнению Пхеньяна, такое военное наращивание направлено на уничтожение КНДР и угрожает миру на Корейском полуострове и в регионе.

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